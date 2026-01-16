Giudice ordina 30 ore di sostegno per un minore con grave disabilità | bocciato il piano educativo della scuola

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha deciso di accogliere il ricorso di un genitore, ordinando alla scuola di garantire 30 ore di sostegno per un minore con grave disabilità. La decisione evidenzia l’importanza di rispettare le esigenze educative e di supporto degli studenti con disabilità, sottolineando il ruolo delle istituzioni nel garantire il diritto all’inclusione scolastica. La vicenda solleva riflessioni sul rispetto delle normative e sui piani educativi personalizzati.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Seconda, ha accolto il ricorso presentato da un genitore contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Istituto Comprensivo Statale “A. De Curtis” di Aversa, disponendo l’assegnazione di un insegnante di sostegno per l’intero. 🔗 Leggi su Casertanews.it

