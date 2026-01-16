Gisele Bündchen la sua famiglia è preoccupata per le nozze con Joaquim Valente | Lui è uno squattrinato l’ha sposata solo per soldi
Le recenti notizie riportano che la famiglia di Gisele Bündchen esprime preoccupazioni riguardo alle nozze con Joaquim Valente, accusato di essere motivato principalmente dal patrimonio della top model. Secondo fonti statunitensi, i parenti di Gisele temono che il matrimonio sia influenzato da questioni finanziarie, sollevando dubbi sulla reale natura della relazione tra i due.
Nel 2025 la relazione tra la top model Gisele Bündchen e l'istruttore di jiu-jitsu Joaquim Valente, legati dal 2022, ha vissuto una forte accelerata: a febbraio è nato il loro primo figlio, a dicembre è venuto fuori che i due già da qualche mese erano convolati a nozze in segreto con una cerimonia riservata a pochi amici e parenti. Tutto perfetto, almeno all'apparenza: il matrimonio sembrava il degno epilogo della nuova favola d'amore di Gisele, che ha alle spalle il doloroso divorzio da Tom Brady, padre dei suoi primi due figli Benjamin (16 anni) e Vivian (13). Ora, tuttavia, si scopre che il matrimonio tra top model quarantacinquenne e il trentaseienne istruttore di jiu-jitsu, secondo la famiglia della sposa, non si sarebbe mai dovuto celebrare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: La famiglia di Gisele Bündchen preoccupata per le sue nozze: “Lui è uno squattrinato, l’ha sposata per soldi”
Leggi anche: Gisele Bündchen si è sposata, nozze in gran segreto per la top model con Joaquim Valente
Hailey Bieber come Gisele Bündchen per la campagna di Victoria’s Secret.
La famiglia di Gisele Bündchen preoccupata per le sue nozze: “Lui è uno squattrinato, l’ha sposata per soldi” - Poco prima delle festività natalizie era trapelata la notizia che Gisele Bündchen avesse sposato il suo compagno Joaquim Valente, dal quale ha avuto anche un figlio. fanpage.it
Gisele Bündchen, la famiglia di lei preoccupata per le nozze con Valente: «E' uno squattrinato, matrimonio per fini economici» - Lei sui social posta foto della grande felicità della vita matrimoniale con il marito e il figlio (di un anno). msn.com
Gisele Bündchen posta le foto con il figlio neonato, il racconto di un'estate da mamma felice con la sua famiglia - Gisele Bündchen ha raccontato i suoi mesi estivi riassumendoli in un carosello di foto postate sul suo profilo ufficiale. corriere.it
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.