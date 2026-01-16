Gisele Bündchen la sua famiglia è preoccupata per le nozze con Joaquim Valente | Lui è uno squattrinato l’ha sposata solo per soldi

Le recenti notizie riportano che la famiglia di Gisele Bündchen esprime preoccupazioni riguardo alle nozze con Joaquim Valente, accusato di essere motivato principalmente dal patrimonio della top model. Secondo fonti statunitensi, i parenti di Gisele temono che il matrimonio sia influenzato da questioni finanziarie, sollevando dubbi sulla reale natura della relazione tra i due.

Nel 2025 la relazione tra la top model Gisele Bündchen e l'istruttore di jiu-jitsu Joaquim Valente, legati dal 2022, ha vissuto una forte accelerata: a febbraio è nato il loro primo figlio, a dicembre è venuto fuori che i due già da qualche mese erano convolati a nozze in segreto con una cerimonia riservata a pochi amici e parenti. Tutto perfetto, almeno all'apparenza: il matrimonio sembrava il degno epilogo della nuova favola d'amore di Gisele, che ha alle spalle il doloroso divorzio da Tom Brady, padre dei suoi primi due figli Benjamin (16 anni) e Vivian (13). Ora, tuttavia, si scopre che il matrimonio tra top model quarantacinquenne e il trentaseienne istruttore di jiu-jitsu, secondo la famiglia della sposa, non si sarebbe mai dovuto celebrare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

