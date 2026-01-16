Giovanni Franzoni vince il superg di Wengen primo successo in Coppa del mondo Ora il talento bresciano sogna le Olimpiadi
Giovanni Franzoni ha conquistato il suo primo successo in Coppa del Mondo vincendo il superg di Wengen. L’atleta bresciano si è imposto su una delle piste più prestigiose del Circo Bianco, confermando il suo talento. Ora, con questa vittoria, Franzoni guarda con fiducia alle prossime sfide, tra cui le Olimpiadi, puntando a ulteriori risultati di rilievo nel circuito internazionale.
Manerba del Garda (Brescia), 16 gennaio 2026 – E’ sfrecciato più rapido di tutti a Wengen, una delle piste più nobili del Circo Bianco, il grande tempio della velocità insieme a Kitzbühel. Beffati gli svizzeri. Giovanni Franzoni da Manerba del Garda ha vinto il supergigante, mettendo in fila tutti gli avversari più quotat i, l’austriaco Stefan Babinsky (secondo) e soprattutto i beniamini di casa svizzeri, Franjo von Allmen (terzo) e Marco Odermatt, il dominatore della Coppa del mondo di sci oggi clamorosamente rimasto ai piedi del podio. Salto di qualità. E’ il primo successo in Coppa del mondo per Franzoni, che lo scorso dicembre in Val Gardena aveva conquistato il primo podio, giungendo terzo sempre in superg. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
