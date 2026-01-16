Giovanni Franzoni capolavoro a Wengen | il bresciano sul tetto del mondo in Super-G

Giovanni Franzoni si è distinto nella gara di Super-G a Wengen, sulla celebre pista Lauberhorn. Il giovane sciatore bresciano ha ottenuto un risultato di rilievo sulla scena internazionale, contribuendo a rafforzare la presenza dello sci italiano nel circuito mondiale. La sua prestazione rappresenta un importante passo avanti nella sua carriera e testimonia il talento emergente nel panorama dello sci alpino.

Giovanni Franzoni da urlo: suo il SuperG di Wengen - L'Azzurro centra a sorpresa la sua prima vittoria in Coppa del Mondo chiudendo davanti a tutti il SuperG in Svizzera

Incredibile a Wengen: Giovanni Franzoni vince il SuperG. Il 24enne fa sognare lo sci azzurro: tre anni fa si era rotto due tendini sulla stessa pista - Giovanni Franzoni ha vinto il SuperG di Wengen, conquistando il suo primo successo in Coppa del Mondo.

Sci, Giovanni Franzoni trionfa a sorpresa nel SuperG di Wengen

ULTIM'ORA SCI ALPINO Coppa del Mondo, Giovanni Franzoni vince il Super-G di Wengen Per l'azzurro è la prima vittoria in carriera in coppa 8° Mattia Casse, out Dominik Paris e Guglielmo Bosca 2° Babinsky (AUT), 3* Von Allman (SUI), 4° Odermatt (SUI)

