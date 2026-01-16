Giovanni Franzoni capolavoro a Wengen | il bresciano sul tetto del mondo in Super-G
Giovanni Franzoni si è distinto nella gara di Super-G a Wengen, sulla celebre pista Lauberhorn. Il giovane sciatore bresciano ha ottenuto un risultato di rilievo sulla scena internazionale, contribuendo a rafforzare la presenza dello sci italiano nel circuito mondiale. La sua prestazione rappresenta un importante passo avanti nella sua carriera e testimonia il talento emergente nel panorama dello sci alpino.
Wengen si scopre improvvisamente bresciana. Sulla pista più iconica del Circo Bianco, la leggendaria Lauberhorn, Giovanni Franzoni scrive la pagina più bella della sua giovane carriera e una delle più significative per lo sci italiano recente. Il 24enne di Manerba del Garda conquista il Super-G. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
