Giornate ecologiche itineranti 2026 | chiusure temporanee e divieti di sosta a Fiumicino

Nel 2026, Fiumicino organizza le Giornate Ecologiche Itineranti, prevedendo chiusure temporanee e divieti di sosta per agevolare la raccolta dei rifiuti. Dal gennaio a dicembre, queste iniziative mirano a promuovere la tutela ambientale sul territorio. Le chiusure sono programmate per garantire un servizio efficace e rispettoso del patrimonio naturale locale.

Fiumicino, 16 gennaio 2026 – Nel periodo compreso tra gennaio e dicembre 2026 il Comune di Fiumicino ha autorizzato una serie di chiusure temporanee con divieto di sosta per consentire lo svolgimento del servizio delle Giornate Ecologiche Itineranti, dedicate alla raccolta dei rifiuti. Il provvedimento riguarda le aree individuate per il posizionamento dei contenitori da parte del gestore del Servizio di Igiene Urbana, necessari allo svolgimento delle operazioni di conferimento e smaltimento. Le aree interessate. Le chiusure temporanee interesseranno, secondo il calendario ufficiale del servizio, le seguenti località: Aranova – Via Siliqua angolo Via Austis (parcheggio). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: C'è il circo in piazzale John Lennon: scattano divieti di sosta e chiusure al traffico Leggi anche: Maratona in carrozzina, chiusure alle auto e divieti di sosta in via Libertà tra piazza Mordini e piazza Castelnuovo Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. 18 gennaio 2026 - Terza Domenica Ecologica. Roma, domeniche ecologiche 2026: il 18 gennaio blocco delle auto, orari e info - La Giunta capitolina ha approvato la memoria che definisce il calendario delle cinque “domeniche ecologiche” previste per la stagione invernale 2025- funweek.it

Domeniche ecologiche a Roma: ecco le date dei primi due blocchi del traffico previsti fino a dicembre - Anche per la stagione invernale 2025/2026 sono state previste, a Roma, cinque domeniche ecologiche con il relativo blocco totale della circolazione nella zona della Ztl fascia verde. romatoday.it

Blocco del traffico a Roma, ecco le date delle domeniche ecologiche del 2026 - A settembre, infatti, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, aveva deciso lo stop alla circolazione ... romatoday.it

CALENDARIO GIORNATE ECOLOGICHE 2026 - in collaborazione con Silea e Plasticfree - facebook.com facebook

Giornate Ecologiche in programma per venerdi’ 26 dicembre e giovedi’ 1 gennaio - x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.