Giornale radio del mattino venerdì 16 gennaio

Da lapresse.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco il giornale radio del mattino di venerdì 16 gennaio, con le principali notizie della giornata. In questa edizione, vi proporremo un riepilogo degli eventi più importanti, aggiornamenti nazionali e internazionali, oltre alle notizie di economia, politica e cronaca. Restate con noi per essere sempre informati in modo chiaro e accurato, con l’obiettività che caratterizza il nostro servizio.

Tutta l’informazione del giorno nel GR di LaPresse Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

giornale radio del mattino venerd236 16 gennaio

© Lapresse.it - Giornale radio del mattino, venerdì 16 gennaio

Leggi anche: Giornale radio del mattino, venerdì 2 gennaio

Leggi anche: Giornale radio del mattino, venerdì 9 gennaio

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Giornale radio del mattino venerdì 9 gennaio.

Strage Capodanno in Svizzera, il racconto di chi si è salvato: “Gente bruciata e urla strazianti”

Video Strage Capodanno in Svizzera, il racconto di chi si è salvato: “Gente bruciata e urla strazianti”

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.