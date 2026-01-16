Giorgia Piccolin | So qual è il mio obiettivo L’Esercito mi sosterrà anche dopo la carriera da atleta
Giorgia Piccolin, ospite dell’ultima puntata di OA Focus su OA Sport, ha condiviso i suoi obiettivi futuri, sottolineando il sostegno dell’Esercito anche dopo la carriera da atleta. La sua testimonianza offre uno sguardo sul percorso e le aspirazioni di una protagonista dello sport italiano, evidenziando l’importanza del supporto istituzionale nel percorso professionale e personale.
Giorgia Piccolin è stata l’ospite dell’ultima puntata di OA Focus, in onda sul canale Youtube di OA Sport. La tennistavolista nativa di Bolzano si è raccontata a 360 gradi tra inizi, presente e futuro con il mirino ben puntato verso i Giochi Olimpici Estivi di Los Angeles 2028, per la seconda partecipazione sotto i Cinque Cerchi. L’altoatesina inizia dai ricordi dell’edizione precedente, quella di Parigi 2024: “È passato ormai un anno e mezzo, ma i ricordi sono ancora ben nitidi nelle mia mente. Un evento magnifico. Soprattutto averlo conquistato. Il percorso che ho fatto per raggiungere quell’obiettivo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Tennistavolo | Giorgia Piccolin, crescere tra campioni: Giannelli, Parigi 2024 e LA 2028
Leggi anche: Giorgia, nell’album “G” c’è il duetto con Blanco “La Cura Per Me”: “Dopo Sanremo 2023 sarei potata andare giù, invece mi sono rimboccata le maniche come si fa agli inizi di carriera”
Giorgia Piccolin: “So qual è il mio obiettivo. L’Esercito mi sosterrà anche dopo la carriera da atleta” - Giorgia Piccolin è stata l'ospite dell'ultima puntata di OA Focus, in onda sul canale Youtube di OA Sport. oasport.it
Giorgia Piccolin verso le olimpiadi - La 28 enne pongista bolzanina ha conseguito il pass grazie agli ottimi risultati ottenuti nello smash di Jeddah, in Arabia Saudita, torneo ... rainews.it
A Piccolin e Vivarelli sfugge il biglietto per le Olimpiadi, ma c'è ancora speranza - Al preolimpico di Sarajevo per Giorgia Piccolin e Debora Vivarelli è sfumata l’opportunità di proseguire la corsa verso il pass diretto ai Giochi di Parigi. rainews.it
OA Sport. . Cinque titoli italiani assoluti, una carriera costruita con pazienza, solidità e continuità, l’Europa come banco di prova e il grande traguardo delle Olimpiadi di Parigi 2024 In questo FOCUS, Giorgia Piccolin si racconta senza filtri: dagli inizi nel ten - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.