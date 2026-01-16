Giorgia Piccolin | So qual è il mio obiettivo L’Esercito mi sosterrà anche dopo la carriera da atleta

Giorgia Piccolin, ospite dell’ultima puntata di OA Focus su OA Sport, ha condiviso i suoi obiettivi futuri, sottolineando il sostegno dell’Esercito anche dopo la carriera da atleta. La sua testimonianza offre uno sguardo sul percorso e le aspirazioni di una protagonista dello sport italiano, evidenziando l’importanza del supporto istituzionale nel percorso professionale e personale.

Giorgia Piccolin verso le olimpiadi - La 28 enne pongista bolzanina ha conseguito il pass grazie agli ottimi risultati ottenuti nello smash di Jeddah, in Arabia Saudita, torneo ... rainews.it

A Piccolin e Vivarelli sfugge il biglietto per le Olimpiadi, ma c'è ancora speranza - Al preolimpico di Sarajevo per Giorgia Piccolin e Debora Vivarelli è sfumata l’opportunità di proseguire la corsa verso il pass diretto ai Giochi di Parigi. rainews.it

OA Sport. . Cinque titoli italiani assoluti, una carriera costruita con pazienza, solidità e continuità, l’Europa come banco di prova e il grande traguardo delle Olimpiadi di Parigi 2024 In questo FOCUS, Giorgia Piccolin si racconta senza filtri: dagli inizi nel ten - facebook.com facebook

