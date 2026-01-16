Giorgia Meloni ricorda il martirio di Jan Palach | Eroe e simbolo di libertà per tutta l’Europa

Giorgia Meloni ha ricordato Jan Palach, simbolo di resistenza e libertà. A 57 anni dal suo gesto, l’episodio del giovane che si diede fuoco a Praga per protestare contro l’occupazione sovietica rappresenta ancora oggi un esempio di coraggio e sacrificio per tutta Europa. Il suo ricordo sottolinea l’importanza della lotta per i valori di libertà e autonomia.

57 anni fa a Praga il giovanissimo Jan Palach si diede fuoco, morendo per protestare contro l'oppressione sovietica nell'allora Cecoslovacchia. Giorgia Meloni oggi lo ha ricordato con un post sui social. Le parole di Meloni. La presidente del Consiglio su X scrive: " Jan Palach era un giovane studente cecoslovacco che il 16 gennaio del 1969 sacrificò la propria vita per protestare contro l'oppressione sovietica e l'annientamento della libertà del suo popolo. Il suo gesto estremo fu un grido contro il totalitarismo, un atto di coraggio che scosse l'Europa e che resta un monito eterno: la democrazia non è sempre scontata, va difesa e custodita ogni giorno.

