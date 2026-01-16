giorgia meloni gode la notizia che fa sorridere la premier e disperare tanti altri

La prima Supermedia del 2026 offre un quadro stabile della scena politica italiana, confermando la continuità rispetto alla fine del 2025. Tra le notizie che catturano l’attenzione, spicca quella relativa a Giorgia Meloni, che si mostra soddisfatta, suscitando reazioni diverse nell’opinione pubblica. Questo scenario riflette un momento di consolidamento politico, con dinamiche che influenzano il dibattito pubblico e le prospettive future del Paese.

La prima Supermedia del 2026 fotografa un quadro politico sostanzialmente in continuità con la fine del 2025. Nonostante la scarsità di sondaggi pubblicati nei primi giorni dell’anno, i dati offrono comunque indicazioni significative sugli equilibri tra partiti e coalizioni. Il dato più evidente riguarda lo stato di salute di Fratelli d’Italia, che torna sopra la soglia del 30%, confermandosi nettamente primo partito. Positivo anche l’andamento del centrodestra, che nel complesso guadagna oltre un punto percentuale rispetto a fine dicembre. Nel campo delle opposizioni, invece, emerge un parziale riequilibrio interno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

