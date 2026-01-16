Giorgia Meloni e la foto in stile manga con la premier giapponese | Sempre più vicine Amicizia e sintonia

Giorgia Meloni si mostra in una nuova veste, condividendo una foto in stile manga con la premier giapponese. Un’immagine che simboleggia l’amicizia e la sintonia tra i due paesi. Oltre alle recenti apparizioni pubbliche, Meloni si distingue anche nel mondo digitale, grazie a strumenti come l’intelligenza artificiale e il fotoritocco, che permettono nuove espressioni e rappresentazioni della figura politica.

Giorgia Meloni non solo ballerina con Fiorello (grazie all'intelligenza artificiale), ma adesso anche versione fumetto manga. A margine della sua visita a Tokyo, la presidente del Consiglio ha postato sui social una sua foto con l'omologa giapponese Sanae Takaichi e, subito sotto, la loro versione stile manga. Un modo certamente originale di chiudere il suo impegno ufficiale. "Due Nazioni lontane, ma sempre più vicine. Amicizia e sintonia", scrive Meloni sui social, a corredo dello scatto che la ritrae con la leader giapponese. In occasione dell'incontro Takaichi ha omaggiato la premier italiana con la mascotte ufficiale di Expo Green 2027 (Tunku Tunku, un personaggio a forma di cuore che rappresenta la natura e la crescita) e alcuni disegni realizzati da bambini.

