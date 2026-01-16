Gioco e movimento | prospettive
Se l’arte omaggia il gioco come spazio condiviso: si apre domani alle ore 17,30 alle sale del Castellare una nuova mostra voluta dal Comune e incentrata sul maestro Nicola Gambedotti (1931-2011), dal titolo ‘Giochi e Movimento’. Visitabile a ingresso libero fino al 1° marzo (orari 10,30-12,30 e 15-18, chiusa il martedì), l’esposizione è parte del palinsesto dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, il programma multidisciplinare diffuso che animerà l’Italia per promuovere i valori Olimpici attraverso la cultura, il patrimonio e lo sport. La mostra proporrà opere di un protagonista originale e mai scontato del Novecento italiano: promossa dall’Archivio Nicola Gambedotti e curata dalla nipote Fabiana Faliti, pone al centro il concetto di movimento come principio generativo dell’opera di Gambedotti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
