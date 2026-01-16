Domani alle 17:30, nelle sale del Castellare, inaugura la mostra

Se l’arte omaggia il gioco come spazio condiviso: si apre domani alle ore 17,30 alle sale del Castellare una nuova mostra voluta dal Comune e incentrata sul maestro Nicola Gambedotti (1931-2011), dal titolo ‘Giochi e Movimento’. Visitabile a ingresso libero fino al 1° marzo (orari 10,30-12,30 e 15-18, chiusa il martedì), l’esposizione è parte del palinsesto dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, il programma multidisciplinare diffuso che animerà l’Italia per promuovere i valori Olimpici attraverso la cultura, il patrimonio e lo sport. La mostra proporrà opere di un protagonista originale e mai scontato del Novecento italiano: promossa dall’Archivio Nicola Gambedotti e curata dalla nipote Fabiana Faliti, pone al centro il concetto di movimento come principio generativo dell’opera di Gambedotti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gioco e movimento: prospettive

Leggi anche: Oroscopo di oggi 25 novembre 2025: energie in movimento e nuove prospettive per ogni segno

Leggi anche: Alla Lunetta Gamberini "Lunetta Sport & Games": movimento, benessere e gioco per tutti

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Gioco e movimento: prospettive; A Torino, dal 5 al 7 febbraio, “Universi ludici”: il gioco tra educazione e cultura; Iran: un’insurrezione assediata da dentro e da fuori : Tre prospettive.

Disponibile il gioco gratis dell'Epic Games Store del 29 dicembre: è un'avventura che gioca con la prospettiva - Viewfinder è il nuovo gioco gratis dell'Epic Games Store del 29 dicembre. msn.com

Controllo video AI selvaggio e modello mondiale open source!

Iscrizioni aperte per i corsi di DANZATRICITÀ in accompagnamento e in autonomia per bambini dai 0 ai 6 anni Un nuovo viaggio ricco di gioco, movimento, emozioni e connessioni profonde per te e il tuo bambino. Prenota la tua *lezione di prova* durante facebook