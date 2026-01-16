Giochi Preziosi futuro incerto ma lo spazio non resterà vuoto
Giochi Preziosi affronta un periodo di incertezza, mentre si delinea il suo futuro. A Bergamo, in via XX Settembre, il negozio aperto poco più di due anni fa rappresenta un punto di riferimento per i clienti. Restano da attendere eventuali aggiornamenti sulle strategie del gruppo e sulla possibile evoluzione della rete commerciale, in un contesto di cambiamenti nel settore del giocattolo e del retail.
Potrebbero arrivare presto novità sul futuro del gruppo Giochi Preziosi, compreso il negozio aperto poco più di due anni fa in via XX Settembre a Bergamo. Nelle scorse settimane il Tribunale di Milano ha ammesso il gruppo alla procedura di composizione negoziata della crisi, che di norma prevede un piano di ristrutturazione a tutela in primis dei dipendenti, ma che dovrebbe anche individuare un partner disposto a subentrare nei negozi attualmente occupati dallo storico distributore di giocattoli. Gli spazi in centro città non dovrebbero dunque rimanere vuoti, anche perché le richieste non mancano, da indiscrezioni soprattutto nel campo dell’abbigliamento. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
