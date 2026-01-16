Giappone chiama Italia il tempo dell’eleganza

Giappone chiama Italia: un dialogo di stile e raffinatezza. La 109ª edizione di Pitti Uomo si conclude con un segnale di speranza, sottolineando il forte legame tra i due Paesi. Questa manifestazione ha confermato come l’eleganza italiana e la cultura giapponese possano trovare punti di incontro, creando un ponte di stile e tradizione tra Oriente e Occidente.

Mancinelli La 109ª edizione di Pitti Uomo chiude sotto il segno della speranza e conferma un'affinità elettiva tra due Paesi, l'Italia e il Giappone. Ieri lo stilista Soshi Otsuki, fresco vincitore del LVMH Prize 2025, ha debuttato in Europa con completi ispirati alla Tokyo anni Ottanta e all'eleganza di Armani, quello di American Gigolo e delle proporzioni esagerate, "perché in quei tempi il Giappone viveva un momento di grande prosperità economica e ci si vestiva secondo i dettami italiani. Al centro del processo creativo di c'è una sensazione di nostalgia per scene ed epoche che non abbiamo vissuto".

Imprese, Vattani: "Bracco eccellenza italiana che sta investendo in Giappone" - "L'Italia che abbiamo presentato all'Expo di Osaka era non solo il racconto della nostra cultura e della nostra alta tecnologia, ma soprattutto il racconto della rete di ... iltempo.it

È cresciuta a Beirut, chiama casa Milano e non ha mai smesso di viaggiare. La designer racconta della sua pasticceria preferita a Istanbul, di terme svizzere fuori dal tempo e del museo giapponese in cui vorrebbe svegliarsi domani al suono del silenzio. facebook

