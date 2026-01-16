Gera Lario sequestrate cover per telefoni contraffatte con personaggi Disney

A Gera Lario, sono state sequestrate numerose cover per telefoni contraffatte raffiguranti personaggi Disney. Gli articoli, privi delle necessarie indicazioni di legge come etichettatura e istruzioni d’uso, sono stati scoperti durante un controllo. L’operazione evidenzia l’importanza di verificare l’autenticità dei prodotti elettronici e di rispettare le normative sulla sicurezza e la tutela dei consumatori.

Gera Lario (Como), 16 gennaio 2026 – Decine di articoli per telefonia contraffatti e privi delle indicazioni minime richieste dalla normativa, come l’etichettatura e le istruzioni d’uso. In tutto più 550 pezzi, sequestrati dalla Guardia di finanza di Menaggio, in un negozio di Gera Lario, in provincia di Como. Contraffazioni e sequestri. In particolare, oltre 30 articoli tra custodie per smartphone, portachiavi e gadget con loghi e personaggi Disney e dei peluche Labubu, sono stati messi sotto sequestro per contraffazione, con conseguente denuncia del rappresentante legale dell'attività. Violazioni delle norme del codice del consumo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gera Lario, sequestrate cover per telefoni contraffatte con personaggi Disney Leggi anche: Donna minaccia di buttarsi dal ponte sull'Adda: attimi di paura a Gera Lario Leggi anche: Verona, sequestrate centinaia di bici elettriche contraffatte Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Gera Lario, sequestrate cover per telefoni contraffatte con personaggi Disney - Gera Lario (Como), 16 gennaio 2026 – Decine di articoli per telefonia contraffatti e privi delle indicazioni minime richieste dalla normativa, come l’etichettatura e le istruzioni d’uso. ilgiorno.it

Oggi una giornata piena di sorrisi e allegria per uno scambio di Auguri con il gruppo anziani di Gera Lario . Un augurio anche ai nostri novantenni Bruno e Carla . Grazie a tutti voi e al Sindaco ! - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.