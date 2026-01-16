Geolier pubblica l’album Tutto è possibile la tracklist feat con Anna Kid Yugi Sfera Ebbasta

Geolier pubblica oggi l'album Tutto è possibile, la tracklist completa e le molte collaborazioni, anche internazionali. Dopo aver dominato le classifiche con Fotografia, 081 e con la collaborazione con la leggenda del rap mondiale 50 Cent in Phantom, Geolier torna con il suo quarto attesissimo album, Tutto è possibile ( Atlantic Records Italy Warner Music Italy ), fuori oggi ovunque. Tutto è possibile non è solo un titolo: è la sintesi di un percorso che all'inizio sembrava irrealizzabile e che oggi è sotto gli occhi di tutti. Dalla strada agli stadi, dal quartiere a collaborazioni che fino a pochi anni fa sarebbero sembrate impossibili.

