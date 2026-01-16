Geolier è uscito Tutto è possibile | boom di ascolti nella notte

È disponibile il nuovo album di Geolier, intitolato “Tutto è possibile”. L’uscita ha suscitato grande interesse tra i fan, che hanno seguito l’evento in diretta sui social. L’opera rappresenta un ulteriore passo nella carriera del rapper napoletano, offrendo un’ampia varietà di brani che riflettono il suo stile e la sua crescita artistica.

È uscito "Tutto è possibile", il nuovo album di Geolier. Un'attesa febbrile, costruita giorno dopo giorno sui social ed esplosa nella notte con migliaia di fan collegati in contemporanea per ascoltare il nuovo progetto del rapper napoletano. A far salire ulteriormente l'hype i diversi singoli usciti nel corso delle settimane culminati con il feautiring internazionale con 50 Cent, una collaborazione che ha acceso curiosità e commenti già prima dell'uscita e che segna un passaggio simbolico nella carriera di Geolier, sempre più proiettata oltre i confini italiani. Accanto a lui, anche Sfera Ebbasta, Anna, Kid Yugi, nomi che rafforzano il peso e l'ambizione del disco.

