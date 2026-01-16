Geolier ha raggiunto una nuova fase della sua carriera, segnando un importante traguardo economico. Tuttavia, questa crescita potrebbe aver comportato un distacco dal legame con le origini: la strada, il quartiere e la passione che lo hanno sempre accompagnato. Comprendere questo cambiamento permette di analizzare come il successo possa influire sulla connessione con le radici e sull’identità artistica.

Perdere il contatto con la strada, il quartiere, con quella fame che in qualche modo è stata fin qui benzina. È uscito nella notte il quarto album di Geolier, Tutto è possibile, e questo sembra il tema centrale delle nuove canzoni che il rapper napoletano ha tirato fuori. Un tema non originalissimo, in sé, quello del dover gestire il successo, una ricchezza un tempo impensabile, un distacco fisiologico col mondo dal quale si è arrivati, ci sono passati in tanti prima di lui e in tanti hanno messo questo scollinamento dal proletariato alla borghesia, diciamo pure alla ricchezza, non sempre uscendone con le ossa intatte. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Geolier è diventato ricco

Leggi anche: Testo, traduzione e significato di 081, Geolier rivendica di essere sempre lo stesso anche se ora è ricco

Leggi anche: “Sto con il mio compagno da 25 anni e abbiamo quattro figli. Finalmente si è deciso a chiedermi di sposarlo ma dato che è diventato molto ricco, vuole farmi firmare un accordo pre matrimoniale”: lo sfogo virale

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Geolier, tutto è possibile. Ma il successo non è mai gratis - La voce, inconfondibile, di Pino Daniele canta: «Nella vita che verrà/ sarai più giovane, amore mio/ ... ilmattino.it

Geolier, la tracklist dell'album Tutto è possibile: da Pino Daniele a 50 Cent - Il rapper partenopeo presenta il nuovo disco, il suo quarto in studio, tra radici, visione e orizzonte globale. tg24.sky.it

Geolier x 50 Cent - PHANTOM

Roberta Galeotti. Geolier · CCHIU' FORT (feat. Cosang). Auguri Daniele +23 sempre ‘chiu forte come canta il vostro Geolier! Abituato a stare dietro le quinte, cioè dietro la telecamera, ma sempre con il sorriso. Sei diventato una colonna importante per il tuo facebook