Genovesi-Da Vinci | la guerra delle aule studenti in protesta sotto la Provincia

Gli studenti del liceo Regina Margherita continuano a utilizzare le aule del Genovesi Da Vinci, originariamente destinate a soluzioni temporanee. Questa situazione, iniziata nell’anno scolastico scorso, si è protratta nel tempo e si estende anche al 2026, generando proteste e tensioni tra studenti e istituzioni. Una questione che evidenzia le sfide nel garantire spazi adeguati per l’istruzione nel territorio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Doveva essere una soluzione provvisoria ed invece si è protratta per tutto l'anno scolastico precedente e prosegue anche per il 2026: l'utilizzo da parte degli studenti del liceo Regina Margherita delle aule del Genovesi Da Vinci. Oggi per protestare contro questa occupazione pacifica dei loro spazi che costringe gli studenti del Da Vinci a fare lezione in aule non proprio consone come laboratori, biblioteche ed altro, gli studenti, ed anche una rappresentanza dei genitori hanno attuato una protesta sotto la sede dell' amministrazione provinciale di Salerno, l'ente competente alla gestione dell'edilizia scolastica.

