Gennaro Di Lorenzo torna alla guida del Salerno Basket ’92 | obiettivo salvezza

Gennaro Di Lorenzo riprende la guida del Salerno Basket ’92 con l’obiettivo di raggiungere la salvezza. Dopo un periodo di assenza, il club confida nella sua esperienza per affrontare le sfide della stagione. La squadra si prepara a consolidare la propria posizione in campionato, puntando a migliorare i risultati e a garantire stabilità. Un ritorno che segna un nuovo capitolo per il club e per il tecnico.

Tempo di lettura: 2 minuti Gennaro Di Lorenzo torna sulla panchina del Salerno Basket ’92 alla ricerca dell’impresa salvezza. L’allenatore aveva rassegnato le dimissioni per motivi personali sul finire della scorsa stagione, dopo aver conquistato 14 punti in 20 partite. Prende il posto di coach Palumbo e farà il suo esordio bis alla guida delle granatine già domani pomeriggio, sabato 17 gennaio, in occasione della prima partita casalinga del 2026 contro la Nuova Icom Selargius. È la seconda del girone di ritorno, palla a due alle 15:00 al PalaSilvestri con direzione arbitrale di Marco Pratola di Francavilla al Mare e Andrea Marinetti di San Giovanni Teatino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

