Geely Auto supera i 3 milioni di veicoli venduti nel 2025 in aumento del 39%

Nel 2025, Geely Auto ha raggiunto oltre 3 milioni di veicoli venduti, segnando un aumento del 39% rispetto all’anno precedente. La società ha così superato l’obiettivo rivisto di 3 milioni di unità, confermando la propria crescita nel mercato globale. Questi risultati riflettono l’espansione e la solidità del brand nel settore automobilistico internazionale.

Geely Automobile Holdings Limited ha chiuso il 2025 con vendite globali pari a 3.024.567 veicoli, in crescita del 39% su base annua, superando l’obiettivo rivisto di 3 milioni di unità fissato all’inizio dell’anno. Il risultato rappresenta un nuovo massimo storico per il gruppo cinesee porta le vendite complessive oltre la soglia dei 20 milioni di veicoli. La crescita è stata trainata in larga misura dai veicoli a nuova energia (100% elettrici e ibridi plug-in ), che nel corso dell’anno hanno raggiunto 1,69 milioni di unità vendute, con un incremento del 90% rispetto al 2024. Parallelamente, la gamma con motorizzazioni tradizionali ha mantenuto una base stabile, superando 1,21 milioni di veicoli consegnati, nonostante un contesto di mercato caratterizzato da una forte competizione e da pressioni sui volumi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Geely Auto supera i 3 milioni di veicoli venduti nel 2025, in aumento del 39% Leggi anche: Gta 5 supera i 220 milioni di copie vendute e si conferma tra i giochi più venduti di sempre Leggi anche: Renault chiude il trimestre con ricavi a €39,1 miliardi (+3,7%) e vendite in aumento del 9,8%: confermata la guidance 2025 Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Geely Auto supera i 3 milioni di veicoli venduti nel 2025 e alza stime; Con 500.000 unità vendute, il veicolo elettrico di Geely domina il mercato cinese e supera i rivali. Geely: oltre 3 mln auto vendute in 2025, target 2026 a 3,45 mln - (askanews) – Il gruppo cinese Geely proprietario di diversi brand fra cui Volvo, Polestar e Lotus, Lynk & Co e Zeekr, oltre a essere il principale azionista di Mercedes con il 10% circ ... msn.com Geely, un 2025 da protagonista: target di 3 milioni di veicoli venduti superato. Accelerazione grazie a 1,69 milioni di NEV - Geely Automobile, gruppo cinese dell'auto che ha una forte presenza anche in Europa, ha chiuso il 2025 con 3. msn.com

Ecco l'EV economica di Geely che batte Tesla e BYD in Cina - Ha persino spodestato la BYD Seagull e la Tesla Model Y come auto elettrica più venduta in Cina nella prima metà di quest'anno, con oltre 200. msn.com

Geely Auto supera i 3 milioni di veicoli venduti nel 2025 e alza stime. Dalla fondazione ad oggi superati i 20 milioni di unità #ANSAmotori #ANSA x.com

La Promozione Launch Edition GEELY continua: Scopri i modelli EX5 e Starray EM-i in Prezzo Lancio e Provali su Strada con Autosalone Internazionale Ti aspettiamo in Showroom per un Test Drive Contattaci autosaloneinternazionale.com - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.