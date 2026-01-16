Gatti avvelenati e feriti a Villa Raspa l' assessore Di Giandomenico | Nessuna mattanza ma massima attenzione

A Villa Raspa di Spoltore si registrano casi di gatti avvelenati e feriti. L’assessore comunale alla Tutela e benessere animale, Nada Di Giandomenico, invita comunque alla calma, sottolineando che non si tratta di una mattanza, ma di una situazione che richiede attenzione e attenzione senza generare allarmismi ingiustificati.

