Il senatore Gasparri ha espresso l’intenzione di chiarire se a Bellavia arrivino documenti provenienti dalle procure. La questione riguarda i materiali trafugati dal dottor Gaetano Bellavia, considerato un super-consulente dei pm. La discussione si concentra sulla provenienza e sulla gestione di tali documenti, con l’obiettivo di fare luce su eventuali anomalie o irregolarità nel flusso di informazioni.

«Fare chiarezza rispetto ai materiali trafugati dal dottore Gaetano Bellavia», il super-consulente dei pm. È il motivo per cui Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia in Senato e membro delle commissioni Antimafia e Vigilanza Rai, presenta un esposto alla Procura della Repubblica di Milano. Perché tale decisione? «Vogliamo capire soltanto da dove arriva la documentazione rubata. La nostra è una richiesta a scopo cautelativo». Ritiene che possa emergere una collaborazione tra toghe e alcuni mondi dell'informazione? «Temo che ci sia questo intreccio. Report manda delle carte a Bellavia. Chi ci garantisce che non usasse anche la sua banca dati speciale, ovvero i fascicoli delle procure? Mi sembra un po' strano che una trasmissione chieda pareri del tipo come sta Stellantis. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Gasparri: "Vogliamo solo sapere se a Bellavia arrivano documenti dalle procure"

Leggi anche: "Sequestrate i documenti". Caso Bellavia-Report, l'esposto di Gasparri

Leggi anche: Rubati file al commercialista Bellavia, FdI denuncia: “Consulente di Report e delle procure, serve chiarezza”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Il Garante della Privacy avvia un'istruttoria nei confronti di Bellavia.

Gasparri: "Vogliamo solo sapere se a Bellavia arrivano documenti dalle procure" - «Fare chiarezza rispetto ai materiali trafugati dal dottore Gaetano Bellavia», il super- iltempo.it