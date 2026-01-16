Garlasco rigetto totale sui sequestri a Venditti | bocciata l' indagine di Brescia

La Corte di Cassazione di Garlasco ha respinto completamente il ricorso del Procuratore di Brescia e della pm Claudia Moregola contro la sentenza che aveva annullato i sequestri sui dispositivi elettronici dell'ex magistrato Mario Venditti. I giudici hanno confermato l’ordinanza del Tribunale del riesame di Brescia del novembre 2025, stabilendo il rigetto totale dell’appello e mantenendo l’esito della precedente decisione.

