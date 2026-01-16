Garlasco la decisone shock | cambia tutto nell’inchiesta

La Cassazione ha respinto il ricorso della Procura di Brescia, confermando l’annullamento del secondo decreto di sequestro nei confronti di Mario Venditti. La decisione del Tribunale del Riesame, emessa lo scorso 17 novembre, resta quindi valida, segnando un punto importante nell’inchiesta di Garlasco. Questa sentenza modifica il quadro delle indagini e apre nuovi scenari sul caso.

La Cassazione ha respinto il ricorso della Procura di Brescia contro l’ordinanza del Tribunale del Riesame che, lo scorso 17 novembre, aveva annullato il secondo decreto di sequestro emesso dai pm nei confronti dell’ex procuratore di Pavia, Mario Venditti. Il decreto, eseguito il 24 ottobre, riguardava dispositivi elettronici tra cui telefonini, pc e tablet, nell’ambito del filone di indagini sul caso Garlasco, in cui Venditti è accusato di corruzione in atti giudiziari. Con la decisione della Suprema Corte, dunque, si è registrato un rigetto totale del ricorso dei pm, confermando la bocciatura del sequestro stabilita dal Riesame. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

