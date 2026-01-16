garlasco la decisione della cassazione sui sequestri a venditti

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione del Tribunale del Riesame di Garlasco riguardo al sequestro dei dispositivi informatici di Mario Venditti, respingendo il ricorso della procura di Brescia. La sentenza chiarisce la posizione legale sul caso, offrendo una risoluzione definitiva sulla questione.

La Corte di Cassazione ha messo il punto sulla vicenda del sequestro dei dispositivi informatici di Mario Venditti, respingendo il ricorso presentato dalla procura di Brescia contro la decisione del Tribunale del Riesame. La sesta sezione ha pronunciato un «rigetto totale», confermando quindi l’impossibilità di acquisire e utilizzare il materiale contenuto nei telefoni e nei computer dell’ex procuratore di Pavia. Le contestazioni del legale di Venditti confermate dalla Cassazione. Venditti è coinvolto in due filoni investigativi distinti: da un lato l’inchiesta Clean della procura pavese, che ipotizza un sistema di corruzione tra imprenditori del territorio e magistrati, dall’altro un procedimento della procura di Brescia collegato alla riapertura delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

