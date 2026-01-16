Garlasco la Cassazione blocca il sequestro di pc e cellulare all'ex pm Venditti | Analisi troppo ampia
La Cassazione ha deciso di bloccare il sequestro di computer e cellulare dell’ex magistrato Mario Venditti, indagato per corruzione in atti giudiziari. La decisione si basa sul fatto che l’analisi richiesta sui dispositivi risultava troppo ampia e invasiva. Venditti, ex procuratore di Pavia, è coinvolto nell’indagine relativa all'archiviazione del caso Sempio, collegato all’omicidio di Chiara Poggi.
Cassazione blocca il sequestro del cellulare e pc di Mario Venditti: l'ex procuratore di Pavia è indagato di corruzione in atti giudiziari per l'archiviazione del 2017 di Andrea Sempio, allora come oggi indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
