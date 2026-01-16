Garlasco la Cassazione blocca il sequestro di pc e cellulare all'ex pm Venditti | Analisi troppo ampia

La Cassazione ha deciso di bloccare il sequestro di computer e cellulare dell’ex magistrato Mario Venditti, indagato per corruzione in atti giudiziari. La decisione si basa sul fatto che l’analisi richiesta sui dispositivi risultava troppo ampia e invasiva. Venditti, ex procuratore di Pavia, è coinvolto nell’indagine relativa all'archiviazione del caso Sempio, collegato all’omicidio di Chiara Poggi.

Caso Garlasco, Cassazione boccia il ricorso della Procura e dà ragione a Venditti - Confermato il no del Riesame di Brescia al sequestro di cellulari, hard desk e pc dell'ex procuratore aggiunto di Pavia indagato per corruzione La sesta sezione della Cassazione dà ragione a Mario Venditti

Caso Garlasco: Cassazione boccia ricorso Procura e dà ragione a Venditti su sequestro - La sesta sezione della Cassazione dà ragione a Mario Venditti e pronuncia il "rigetto totale" del ricorso con cui la Procura di Brescia ha tentato

