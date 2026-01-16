Garlasco il tempo si assottiglia | Stasi avrebbe avuto solo 16 minuti per uccidere Chiara

A Garlasco, nuove analisi temporali hanno ristretto significativamente la finestra di tempo in cui Alberto Stasi avrebbe potuto commettere l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007. In particolare, le verifiche recenti indicano che l’evento sarebbe avvenuto in circa 16 minuti, sottolineando l’importanza dei pochi minuti disponibili per il crimine. Questa revisione contribuisce a chiarire i dettagli temporali del delitto e a definire meglio il quadro investigativo.

Il delitto di Garlasco si gioca anche sui minuti. Anzi, sui secondi. Una nuova verifica ha ridotto ulteriormente la finestra temporale in cui Alberto Stasi avrebbe potuto uccidere la fidanzata Chiara Poggi quel 13 agosto del 2007. Il giornalista Emanuele Canta ha simulato per Mediaset il tragitto in bicicletta che Stasi avrebbe compiuto dalla villetta di via Pascoli alla sua abitazione in via Carducci: 1,7 chilometri percorsi in poco meno di 7 minuti. Un dato che coincide perfettamente con la perizia del 2009, ma che ora assume un significato diverso. Perché se dai 23 minuti totali stabiliti dalle indagini si sottraggono questi 7 minuti di pedalata, rimane uno spazio di appena 16 minuti in cui Stasi avrebbe dovuto compiere l’omicidio. 🔗 Leggi su Panorama.it

