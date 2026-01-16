?Garlasco il mistero dei file porno | Chiara Poggi aprì una foto segreta sul pc di Stasi c' era una ragazza bionda di spalle con un tanga nero
Un nuovo dettaglio emergente nel caso di Garlasco riguarda Chiara Poggi. Secondo una recente consulenza informatica richiesta dalla famiglia Poggi, la giovane avrebbe aperto una foto segreta sul computer di Stasi, raffigurante una ragazza bionda di spalle con un tanga nero. Questa scoperta riaccende l’attenzione sul mistero del delitto, aggiungendo un elemento inedito alla vicenda e suscitando nuove riflessioni sull’episodio.
Un dettaglio mai emerso prima torna a far discutere sul delitto di Garlasco. Secondo una nuova consulenza informatica commissionata dalla famiglia Poggi, Chiara Poggi, la sera prima di essere uccisa, avrebbe aperto alcune cartelle contenenti file pornografici presenti sul computer di Alberto Stasi. La rivelazione viene approfondita nella puntata di Quarto Grado, andata in onda su Retequattro venerdì 16 gennaio, con la consulenza del perito informatico Fabio Falleti, che insieme a Nanni Bassetti ha analizzato nuovamente il pc di Stasi utilizzando un software avanzato in grado di ricostruire una cronologia dettagliata delle operazioni. 🔗 Leggi su Leggo.it
