Garlasco i legali Poggi | Chiara trovò i file pornografici di Stasi la sera prima di essere uccisa

A Garlasco, i legali di Poggi hanno rivelato che Chiara avrebbe trovato i file pornografici di Stasi la sera prima della sua morte. Secondo quanto dichiarato, la giovane avrebbe accesso alla cartella del computer di Stasi, dove erano stati catalogati i file già analizzati. Questa scoperta potrebbe rappresentare un elemento importante nel quadro delle indagini, offrendo nuovi spunti sulla vicenda e sui possibili motivi dietro l’omicidio.

Garlasco (Pavia), 16 gennaio 2026 – “La sera prima di essere uccisa, Chiara aveva fatto accesso proprio alla cartella del pc di Stasi in cui erano stati catalogati, per genere, i numerosi file pornografici già esaminati all'epoca". Delitto di Garlasco, chi è entrato nei computer sotto sequestro: le attività (e gli errori) del 2007. Cosa accadde davvero il 14 agosto Lo scrivono gli avvocati Gianluigi Tizzoni e Francesco Compagna, legali della famiglia Pogg i, in una nota nella quale fanno riferimento a "un nuovo approfondimento informatico " da loro sollecitato da cui emergono questi accessi della vittima. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Garlasco, i legali Poggi: “Chiara trovò i file pornografici di Stasi la sera prima di essere uccisa” Leggi anche: Garlasco: legali Poggi, Chiara trovò file pornografici sul pc di Stasi Leggi anche: Garlasco, «Chiara Poggi trovò i file porno di Stasi la sera prima del delitto»: le nuove analisi della famiglia della vittima (che smentiscono Sempio) Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Delitto di Garlasco, nuova perizia nella villetta dei Poggi: «Chiara aggredita in cucina, il Dna di Stasi sull'Estathé»; Delitto di Garlasco, nuova perizia: Chiara Poggi aggredita in cucina. Le ultime notizie; Garlasco, la nuova ricostruzione dei consulenti dei Poggi: Chiara aggredita in cucina; Caso Garlasco, consulenti Poggi: l'aggressione iniziata in cucina dove c'è solo il Dna di Stasi. Garlasco, «Chiara Poggi trovò i file porno di Stasi la sera prima del delitto»: le nuove analisi della famiglia della vittima (che smentiscono Sempio) - «La sera prima di essere uccisa Chiara Poggi trovò la cartella del pc di Alberto Stasi in cui erano stati catalogati - ilmattino.it

