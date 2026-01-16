Garlasco Chiara uccisa in 16 minuti | cronometrato il percorso di Stasi in bici
A Garlasco, il percorso di Stasi in bicicletta è stato cronometrato e durerebbe circa 16 minuti, secondo le analisi. Questo dettaglio si inserisce nel contesto del delitto di Chiara Poggi, assassinata a 26 anni nella sua abitazione nel 2007. L’indagine ha cercato di ricostruire i tempi e le modalità dell’evento, contribuendo al quadro delle evidenze processuali.
L'omicidio di Chiara Poggi, uccisa a 26 anni nella villetta di famiglia a Garlasco il 13 agosto del 2007, sarebbe avvenuto in 16 minuti. Un dato, questo, che emergerebbe dalla verifica della durata del percorso in bici che Alberto Stasi, ex fidanzato della vittima nonché unico condannato per il delitto, avrebbe compiuto dopo l’omicidio della giovane. Il giornalista Emanuele Canta ha cronometrato il tempo necessario a coprire, pedalando, il tragitto tra via Pascoli, dove viveva Chiara, e via Carducci, la residenza di Alberto. Secondo i giudici, Stasi avrebbe ucciso la sua fidanzata tra le 9:12, quando risulta essere stato disattivato l’allarme di casa Poggi, e le 9:35, quando - secondo i periti - il computer del ragazzo si sarebbe attivato nella sua abitazione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: Garlasco, Carlo Taormina: «Sempio dica che si è fatto un alibi falso, stanno per arrestarlo. Era l'amante di Chiara, per questo Stasi l'ha uccisa»
