Garlasco Chiara Poggi trovò i file porno di Stasi la sera prima del delitto | le 7mila foto nella cartella militare ecco cosa vide Le nuove analisi della famiglia della vittima

Garlasco, nuove analisi della famiglia di Chiara Poggi rivelano che la sera prima del delitto Chiara trovò nel computer di Alberto Stasi una cartella intitolata

«La sera prima di essere uccisa Chiara Poggi trovò la cartella del pc di Alberto Stasi in cui erano stati catalogati - per genere - numerosi file pornografici». A ribadirlo con i legali della famiglia della vittima, gli avvocati Francesco Compagna e Gian Luigi Tizzoni. dopo «un ulteriore approfondimento informatico. «Abbiamo ritenuto di fare chiarezza anche sulle false notizie diffuse in questi mesi sollecitando un ulteriore approfondimento informatico, dal quale è emerso che la sera prima di essere uccisa, Chiara aveva fatto accesso proprio alla cartella del Pc di Stasi in cui erano stati catalogati, per genere, i numerosi file pornografici già esaminati all'epoca». 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Garlasco, «Chiara Poggi trovò i file porno di Stasi la sera prima del delitto»: le 7mila foto nella cartella "militare", ecco cosa vide. Le nuove analisi della famiglia della vittima Leggi anche: Garlasco, «Chiara Poggi trovò i file porno di Stasi la sera prima del delitto»: le nuove analisi della famiglia della vittima (che smentiscono Sempio) Leggi anche: “Chiara trovò i file pornografici di Stasi la sera prima di essere uccisa”: la perizia della famiglia Poggi Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Garlasco, i periti dei Poggi: «Chiara visionò le foto pornografiche la sera prima di essere uccisa» - La conclusione a cui arrivano i consulenti della famiglia della vittima che ora chiedono un’analisi super partes ... laprovinciapavese.gelocal.it

Garlasco, l'ira dei Poggi: «Vogliono riabilitare Alberto Stasi mettendo noi alla gogna». La perizia: Chiara vide i porno sul suo pc - La difesa della famiglia di Chiara Poggi ha fatto «un ulteriore approfondimento informatico, dal quale è emerso che la sera prima di essere uccisa, Chiara aveva fatto accesso ... msn.com

“Chiara trovò i file pornografici di Stasi la sera prima di essere uccisa”: la perizia della famiglia Poggi - Poi l’attacco all’indagine che accusa Andrea Sempio: “Si cerca impropriamente di riabilitare l'assassino senza alcuna ... msn.com

Garlasco, «Chiara Poggi trovò i file porno di Stasi la sera prima del delitto»: le nuove analisi della famiglia della vittima (che smentiscono Sempio) - facebook.com facebook

#Garlasco, spunta un nuovo dettaglio: un fazzoletto trovato sul tavolo di Chiara Poggi non sarebbe mai stato analizzato. Dubbi sull’indagine rilanciati a #MattinoCinque x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.