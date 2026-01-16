Garlasco arriva la conferma | Chiara scoprì file pornografici nel pc di Stasi la sera prima dell’omicidio

A Garlasco, la famiglia di Chiara Poggi ribadisce la propria convinzione: Alberto Stasi è il responsabile della morte della giovane. Nuove indiscrezioni emergono, tra cui la scoperta di file pornografici sul computer di Stasi la sera prima dell’omicidio. La vicenda, ancora irrisolta, continua a suscitare attenzione e dibattiti sulla verità di quel tragico episodio.

La famiglia di Chiara Poggi continua a sostenere senza ombra di dubbio che l’unico colpevole per la morte della 24enne di Garlasco sia Alberto Stasi, suo fidanzato all’epoca del delitto. Dopo che lo scorso marzo il caso è stato riaperto con le nuove indagini sulla figura di Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara, i genitori della ragazza si sono ritrovati a dover gestire nuovamente l’attenzione mediatica sul caso. Nelle ultime settimane, però, le notizie secondo cui la colpevolezza di Stasi potesse essere messa in dubbio sono aumentate considerevolmente. Una situazione che ha quindi spinto la famiglia a cercare di ribadire quale sia la sua posizione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

