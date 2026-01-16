Analisi approfondita sulla corsa allo scudetto, con particolare attenzione alle dinamiche del campionato dopo l'ultimo turno. Daniele Garbo esamina i temi principali e mette in evidenza le potenziali insidie per le big, sottolineando come la Juventus rimanga una concorrente pericolosa nella lotta al titolo. Un quadro chiaro e obiettivo delle sfide che attendono le squadre di vertice in questa fase decisiva della stagione.

Analisi a tutto campo sulla corsa scudetto e sugli equilibri del campionato. Daniele Garbo individua i temi chiave dopo l’ultimo turno e lancia un avvertimento alle big. Il successo del Milan a Como pesa, ma non sposta i valori complessivi: a fare la differenza sono stati Maignan e Rabiot, con il portiere tornato decisivo «a livello mondiale». L’episodio del rigore nel finale del primo tempo viene indicato come snodo della gara, pur senza togliere meriti ai rossoneri. Sullo sfondo, una certezza: guardando la qualità del gioco, è difficile immaginare il Milan davanti all’ Inter alla fine. La corsa al titolo, però, non è un duello chiuso. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Garbo avverte: scudetto aperto, Juve pericolosa

