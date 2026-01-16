Garante privacy le spese nel mirino della Procura | dalle bistecche di lombo agli affitti cosa non torna

Il Garante privacy è sotto scrutinio per le spese segnalate dalla Procura, tra cui acquisti come bistecche di lombo e affitti. Secondo quanto riportato, anche Angelo Fanizza, magistrato del Tar dimissionario, avrebbe fornito testimonianza in merito. La vicenda solleva dubbi sulla gestione delle risorse e sulle eventuali incongruenze nelle spese pubbliche, richiedendo un'attenzione accurata alle procedure e alla trasparenza delle istituzioni coinvolte.

L’apertura di una indagine da parte della Guardia di Finanza in relazione alle presunte spese sostenute dal presidente del Garante della privacy, Pasquale Stanzione e da alcuni membri dell’Autorità, tra cui Ginevra Cerrina Feroni, Agostino Ghiglia e Guido Scorza, ha acceso l’attenzione dell’opinione pubblica nei riguardi delle attività di questo specifico ente pubblico. Un caos destinato a durare ancora a lungo, almeno finché non sarà chiarito se le ipotesi di reato di corruzione e peculato possano considerarsi reali. Intanto, però, cresce anche la curiosità in riferimento alle specifiche spese finite nel mirino delle Fiamme Gialle. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

