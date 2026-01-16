Garante Privacy | fiducia nella magistratura

Il Garante Privacy ha ribadito la propria estraneità in seguito a recenti perquisizioni e sequestri, confermando l’impegno costante nella tutela dei diritti dei cittadini. La magistratura ha condotto le verifiche nell’ambito delle attività di controllo, e il Garante si impegna a mantenere un ruolo di garanzia e trasparenza nel rispetto della normativa sulla privacy.

Garante Privacy. Dopo perquisizioni e sequestri, il Collegio ribadisce estraneità ai fatti e conferma l’impegno nella tutela dei diritti. All’indomani delle perquisizioni e dei sequestri eseguiti nell’ambito dell’ inchiesta giudiziaria che coinvolge l’ Autorità Garante per la protezione dei dati personali, il Collegio del Garante interviene con una nota ufficiale pubblicata sul sito dell’Authority, nella quale prende posizione sugli accertamenti in corso. Il messaggio è improntato a fiducia nelle istituzioni e alla volontà di garantire continuità operativa in una fase delicata per uno degli organismi centrali nella tutela dei diritti digitali in Italia. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Garante Privacy: fiducia nella magistratura Leggi anche: Garante della Privacy: "Piena fiducia nella magistratura" Leggi anche: Indagine Garante Privacy, l’Authority: “Piena fiducia nella magistratura” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Il Collegio del Garante, 'piena fiducia nella magistratura, andiamo avanti'. Indagine Garante Privacy, l’Authority: “Piena fiducia nella magistratura” - L'Autorità Garante della Privacy commenta con una nota la notizia dell'indagine a Roma per corruzione e peculato nei confronti di quattro componenti ... msn.com

Garante della Privacy: "Piena fiducia nella magistratura" - esprime piena fiducia nell'operato della magistratura, certo di ... iltempo.it

Il Collegio del Garante della Privacy: «Fiducia nella magistratura, andiamo avanti» - In una nota gli indagati confermano la volontà di proseguire il proprio lavoro, certi di poter dimostrare la propria estraneità ai fatti. avvenire.it

Estonia vs Hungary: Which European Country is Actually Better?

Inchiesta sul garante Privacy, Renzi: «L’authority andrebbe abolita» x.com

Garante Privacy: "Non abbattiamo le autorità indipendenti", "Non è più indipendente" Botta e risposta tra Italo Bocchino e Nello Trocchia - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.