Garante della Privacy | Piena fiducia nella magistratura

Il Garante per la privacy ha espresso piena fiducia nell’operato della magistratura, sottolineando la propria convinzione di essere estraneo ai fatti contestati. In una nota ufficiale, il Collegio conferma la volontà di collaborare con le autorità e di rispettare le procedure, mantenendo un atteggiamento di trasparenza e rispetto delle norme. Questa posizione riflette l’impegno del Garante nel garantire la tutela dei dati e la corretta applicazione delle leggi vigenti.

Report manda in onda un’intercettazione privata e viene multata dal Garante Privacy. La multa la paga la RAI, cioè lo Stato. Poi dalla stessa Report partono inchieste e campagne contro l'Autorità sulla Privacy per una tessera aerea. Dov'è qui il vero conflitto d'i x.com

L'INDAGINE SU STANZIONE (GARANTE PRIVACY) SEIMILA EURO SPESI DAL MACELLAIO "Il presidente Stanzione - spiega Sigfrido Ranucci - ha speso seimila euro dal macellaio, per portare la carne a casa sua a Salerno. Quanti sono in famiglia La vice - facebook.com facebook

