Gamezero nasce una nuova rassegna gratuita per esplorare il mondo del gaming

16 gen 2026

Gamezero è una nuova rassegna gratuita presso la Mediateca di Cinemazero, dedicata al mondo dei videogiochi. Pensata come un’occasione di incontro e approfondimento, offre agli appassionati e ai curiosi l’opportunità di esplorare le diverse sfaccettature del gaming, stimolando la condivisione di esperienze e conoscenze in un ambiente informale e accessibile. Un modo per scoprire il settore in modo semplice e coinvolgente.

Un’altra importante novità è pronta a riempire i pomeriggi della Mediateca di Cinemazero. Con l’inizio del nuovo anno prende vita Gamezero – Videogiochi sul grande schermo, una rassegna interamente dedicata al mondo del gaming, pensata come spazio di incontro, scoperta e condivisione.Si tratta di. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.itImmagine generica

