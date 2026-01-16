Gamezero nasce una nuova rassegna gratuita per esplorare il mondo del gaming
Gamezero è una nuova rassegna gratuita presso la Mediateca di Cinemazero, dedicata al mondo dei videogiochi. Pensata come un’occasione di incontro e approfondimento, offre agli appassionati e ai curiosi l’opportunità di esplorare le diverse sfaccettature del gaming, stimolando la condivisione di esperienze e conoscenze in un ambiente informale e accessibile. Un modo per scoprire il settore in modo semplice e coinvolgente.
Un’altra importante novità è pronta a riempire i pomeriggi della Mediateca di Cinemazero. Con l’inizio del nuovo anno prende vita Gamezero – Videogiochi sul grande schermo, una rassegna interamente dedicata al mondo del gaming, pensata come spazio di incontro, scoperta e condivisione.Si tratta di. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Leggi anche: OnePlus Gaming Core provata su OnePlus 15: una nuova era per il mobile gaming
Leggi anche: Al via a Roma SiGma Europe 2025, rassegna sul futuro del gaming
Videogiochi sul grande schermo a Pordenone: Cinemazero lancia la rassegna Gamezero - PORDENONE – Un’altra importante novità è pronta a riempire i pomeriggi della Mediateca di Cinemazero. nordest24.it
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.