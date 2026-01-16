Gamezero nasce una nuova rassegna gratuita per esplorare il mondo del gaming

Gamezero è una nuova rassegna gratuita presso la Mediateca di Cinemazero, dedicata al mondo dei videogiochi. Pensata come un’occasione di incontro e approfondimento, offre agli appassionati e ai curiosi l’opportunità di esplorare le diverse sfaccettature del gaming, stimolando la condivisione di esperienze e conoscenze in un ambiente informale e accessibile. Un modo per scoprire il settore in modo semplice e coinvolgente.

