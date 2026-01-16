Gamevintage Market

Il 14 e 15 febbraio, il Fusolab di Roma (viale della Bella Villa 94) ospiterà la nuova edizione del Gamevintage Market. L’evento è dedicato agli appassionati di cultura videoludica classica e collezionismo. Un’occasione per scoprire e condividere il patrimonio dei videogiochi d’epoca in un ambiente dedicato agli amanti di questa passione.

Il weekend del 14 e 15 febbraio, gli spazi del Fusolab di Roma (viale della Bella Villa 94) ospiteranno la nuova edizione del, l’appuntamento di riferimento per gli appassionati di cultura videoludica classica e collezionismo.Quest'anno l'evento assume una veste speciale. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Only Usato Market Leggi anche: Game Vintage Market Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Gamevintage Market Roma 2026 al Fusolab: retrogaming e Tiki; Ricarica ultraveloce RomaEst: stazione Electra da 300 kW; Donna scomparsa ad Anguillara, motovedette e subacquei scandagliano lago di Bracciano; Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, il vicino: Litigavano, lei voleva separarsi. Game Vintage Market - Torna il Game Vintage Market a Roma con una speciale edizione “RES – Roma Electronic Sport”. romatoday.it Cosa fare a Roma sabato 22 e domenica 23 febbraio (anche gratis): dal Festival del supplì e dei fritti romani al Game Vintage Market - L’agenda degli eventi nella Capitale in questo ultimo fine settimana di febbraio è ricca di appuntamenti (anche gratuiti). msn.com Game Vintage Market - special edition Rooftop live arriva a Roma, al Fusolab e al Centro Commerciale Casilino, sabato 18 e domenica 19 maggio. romatoday.it Vintage Story Soulhome Tour Gamevintage Market Roma 2026 al Fusolab: retrogaming e Tiki - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.