Gambara | Falò di Sant' Antonio

Il Falò di Sant'Antonio di Gambara si svolge nella serena cornice del Santuario della Madonna della Neve, sabato 17 gennaio. Questa tradizione, che si ripete ogni anno, rappresenta un momento di incontro e di condivisione per la comunità locale. L’evento è un’occasione per riscoprire le radici culturali del territorio e vivere un momento di autenticità e tradizione.

