Il Futsal Il Versilia ha conquistato un punto nella trasferta di Bagnolo di Po, terminando con un pareggio. Per l’Atletico Viareggio, si tratta della seconda sconfitta consecutiva in Serie B. Nonostante alcune difficoltà, il Versilia ha mantenuto la propria posizione, dimostrando solidità in una partita combattuta. La squadra proseguirà il cammino con l’obiettivo di migliorare i risultati nelle prossime gare.

Serie B. Nonostante qualche difficoltà di troppo, il Versilia esce indenne dalla trasferta di Bagnolo di Po in provincia di Rovigo. Contro i locali è un 6-6 tiratissimo griffato dalle doppiette di Galli e Mangione e dai singoli di De Angeli e Neri. "Partita complicata, perché non approcciata al meglio. Poi siamo stati bravi nel riprendere la nostra identità ed abbiamo conquistato un punto comunque importante" commenta Matteo Paperini. Classifica: Padova 27; Balca Poggese 21; Torrita 19; Villafontana 17; Baraccaluga 16; Versilia e Prato 15; Le Crete e Arpi Nova 14; Bagnolo e Mattagnese 13; Livorno 10. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Futsal Il Versilia pareggia a Bagnolo di Po. Per l’Atletico Viareggio seconda sconfitta.

