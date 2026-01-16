Furto al supermercato ma interviene la vigilanza | un uomo arrestato e un minorenne denunciato

Nel primo pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo egiziano responsabile di un furto aggravato presso il supermercato Coop nel centro commerciale Esp. Un minorenne coinvolto è stato denunciato. L’intervento della vigilanza e delle forze dell’ordine ha permesso di fermare il tentativo di furto, garantendo la sicurezza del luogo.

