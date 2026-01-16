Furti al cimitero di Capaccio Paestum | arrestato un uomo ritrovati gli ornamenti

A Capaccio Paestum, un uomo è stato arrestato dai carabinieri per aver commesso furti e danneggiamenti alle tombe nel cimitero locale. Durante le operazioni sono stati recuperati alcuni ornamenti trafugati. L’uomo, identificato come A.S., si trova ora agli arresti domiciliari in attesa di ulteriori approfondimenti.

I carabinieri fanno sapere che chiunque riconosca gli oggetti sequestrati può rivolgersi alla Stazione Carabinieri di Perdifumo, in via A. Farzati n. 1, oppure contattare il numero 0974845022, per consentirne la restituzione ai legittimi proprietari Un uomo, A.S le sue iniziali, è stato sottoposto agli arresti domiciliari dai carabinieri di Capaccio Paestum perchè accusato di vilipendio delle tombe, furto aggravato e danneggiamento. Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura, al termine di un’indagine che ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Furti e danneggiamenti nel cimitero di Capaccio Paestum: arrestato Leggi anche: Rubava nelle tombe al cimitero di Capaccio Paestum: uomo arrestato nel Salernitano La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Cadavere in una roulotte a Capaccio Paestum: è una donna; Catania-Cavese, le probabili formazioni: aquilotti decimati. Rubava nelle tombe al cimitero di Capaccio Paestum: uomo arrestato nel Salernitano - L'uomo avrebbe rubato oggetti decorativi e funerari in alcune cappelle del cimitero della cittadina del Cilento ... fanpage.it

Furti in cimitero nel Salernitano, arrestato dai carabinieri - E' riteneuto responsabile di avere messo a segno una serie di furti in un cimitero del Salernitano: i carabinieri di Capaccio- ansa.it

Capaccio Paestum, furti nelle cappelle funerarie: scattano i domiciliari per vilipendio di tombe - L'indagato, avrebbe posto in essere, in distinte occasioni, numerosi furti di oggetti d'ornamento all'interno delle cappelle funerarie site nel cimitero di Capaccio Paestum ... infocilento.it

Furti e danneggiamenti al Cimitero comunale: la dichiarazione dell'Amministrazione comunale. Nella mattinata odierna, all’apertura del Cimitero comunale del capoluogo, il personale addetto ha rilevato danneggiamenti ad alcune sepolture di famiglia, con l - facebook.com facebook

Furti al cimitero di Busseto x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.