Fuorigrotta senz’acqua per un guasto | scuole chiuse e disagi nel quartiere

A Fuorigrotta, un improvviso guasto alla rete idrica ha causato l’interruzione dell’erogazione dell’acqua nel quartiere. La situazione ha portato alla chiusura delle scuole e a disagi per i residenti, che si sono trovati senza approvvigionamento per diverse ore. L’intervento di riparazione è in corso, e si attendono aggiornamenti sulla ripresa del servizio.

Mattinata difficile a Fuorigrotta, dove un'interruzione improvvisa del servizio idrico ha lasciato senz'acqua numerosi residenti. Il guasto in via Leopardi ha causato anche la chiusura di quattro scuole. Disagi nella mattinata di venerdì 16 gennaio per i residenti di Fuorigrotta, quartiere della periferia occidentale di Napoli, a causa di una interruzione del servizio idrico. Come comunicato da Abc Napoli, società che gestisce il servizio idrico cittadino, il blocco è stato reso necessario da un guasto improvviso verificatosi in via Giacomo Leopardi.

