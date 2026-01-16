Fuorigrotta senz'acqua guasto in via Leopardi | scuole chiuse nel quartiere

A Fuorigrotta, in via Leopardi, si è verificato un guasto all'acquedotto che ha causato la sospensione dell'erogazione dell'acqua. Sul posto sono intervenuti i tecnici di Abc Napoli, impegnati a limitare i danni e a ripristinare il servizio il prima possibile. La chiusura delle scuole nel quartiere è stata decisa in via precauzionale fino al ripristino completo dell'erogazione.

