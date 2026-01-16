Fuorigrotta guasto rete idrica | scuole chiuse e disagi per i residenti

A Fuorigrotta, quartiere di Napoli, si è verificato un guasto alla rete idrica che ha causato l'interruzione del servizio. La situazione ha portato alla chiusura delle scuole e a disagi per i residenti. L'intervento di riparazione è in corso, e si attendono aggiornamenti sulla normalizzazione del servizio.

Mattinata di forti disagi oggi, venerdì 16 gennaio, per i residenti di Fuorigrotta, quartiere della periferia occidentale di Napoli, dove si registra una interruzione del servizio idrico. Come comunicato da ABC Napoli, a partire dalle prime ore della giornata è stato necessario sospendere l'erogazione dell'acqua a causa di un guasto improvviso in via Giacomo Leopardi. Il problema ha lasciato senz'acqua numerose abitazioni e ha avuto ripercussioni anche su alcuni servizi essenziali, con la chiusura di almeno quattro scuole nel quartiere. Il guasto ha costretto alla sospensione delle attività scolastiche per diversi istituti, tra cui: Istituto Comprensivo Cariteo Italico, Circolo Didattico Leopardi-Doria, asilo nido Altavilla, asilo nido Faraglia.

Ravenna. Raffica di guasti sulla rete idrica: Hera al lavoro su più fronti - Ravenna fa i conti con una serie di interventi straordinari sulla rete idrica, resi necessari da più rotture in diverse zone del territorio

