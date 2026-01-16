Fuoco in una cucina a Rovetta | donna di 85 anni intossicata portata in ospedale

Un incendio si è sviluppato nella cucina di un appartamento in via Cristina, Rovetta. Una donna di 85 anni è rimasta coinvolta, riportando un’intossicazione ed è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, e le autorità stanno intervenendo per mettere in sicurezza l’edificio.

L’INCENDIO. Le fiamme si sono sviluppate dalla cucina di un appartamento di una palazzina di via Cristina a Rovetta. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

