Funziona il trasporto in elicottero a Lecco per salvare donne in gravidanza e i loro bambini

Il servizio di trasporto in elicottero a Lecco, tramite il progetto Eli-STAM, permette di assicurare un rapido trasferimento di donne in gravidanza in emergenza, garantendo cure tempestive. In tre missioni di elisoccorso, tutte concluse con successo, si dimostra l’efficacia di questa iniziativa sperimentale che collega la Valtellina all’ospedale Manzoni, migliorando la sicurezza e l’assistenza alle future mamme e ai loro bambini.

Elisoccorso Lombardia: OK alle prime 3 missioni per il trasporto assistito materno - STAM (Elisoccorso per il Trasporto Assistito Materno), il servizio sperimentale di trasporto in elicottero per donne in gravidanza o ... ticinonotizie.it

Elisoccorso materno in Lombardia: ok alle prime missioni Eli-STAM tra Lecco e Valtellina - STAM, il progetto di elisoccorso per il trasporto assistito materno in Lombardia, ha completato con successo le prime tre missioni tra Lecco e Valtellina, rafforzando la sanità territoriale. msn.com

