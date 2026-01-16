Fumare costa caro | fino a 6,80 euro per un pacchetto i nuovi prezzi

A partire da oggi, 16 gennaio 2026, i prezzi di sigarette, sigari e tabacco trinciato aumentano anche a Lecco e provincia. Gli incrementi, stabiliti dalla legge di bilancio approvata dal governo, rendono il costo di un pacchetto di tabacco fino a 6,80 euro. Questa variazione si inserisce nel quadro delle misure volte a regolamentare il consumo di tabacco e a promuovere stili di vita più salutari.

Da oggi fumare costa di più: tutti gli aumenti fino al 2028 - Sigarette più care da oggi: aumenti fino al 2028 su fumo, tabacco trinciato ed e- blogsicilia.it

Da oggi fumare costa di più: sigarette più care, aumenti fino a 30 cent a pacchetto - Lo prevede la manovra del governo e i rincari proseguiranno nel 2027 e nel 2028. msn.com

Al via l’aumento delle sigarette e di altri prodotti da fumo stabilito per il 2026: da oggi fumare costa infatti di più, come sancito dai rincari inseriti nell’ultima Legge di Bilancio. L’aumento immediato arriva fino a 30 centesimi a pacchetto per alcune delle marche p - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.