Fumare costa caro | fino a 6,80 euro per un pacchetto i nuovi prezzi

16 gen 2026

A partire da oggi, 16 gennaio 2026, i prezzi di sigarette, sigari e tabacco trinciato aumentano anche a Lecco e provincia. Gli incrementi, stabiliti dalla legge di bilancio approvata dal governo, rendono il costo di un pacchetto di tabacco fino a 6,80 euro. Questa variazione si inserisce nel quadro delle misure volte a regolamentare il consumo di tabacco e a promuovere stili di vita più salutari.

Da oggi, venerdì 16 gennaio 2026, fumare costa di più anche nei tabacchi di Lecco e provincia. Scattano infatti i primi aumenti sui prezzi di sigarette, sigari e tabacco trinciato previsti dalla legge di bilancio approvata dal governo. I rincari, che arrivano fino a 30 centesimi a pacchetto per. 🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

