Fugge dai domiciliari e ruba le sigarette al B-Est | arrestato

Un uomo, sotto il regime degli arresti domiciliari, è stato arrestato dopo aver forzato l’ingresso del bar “B-Est” sul lungomare Colombo a Salerno. Alle prime ore del mattino, ha rubato circa trenta pacchetti di sigarette. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al suo fermo. L’episodio evidenzia le misure di sicurezza adottate e il rispetto delle leggi nelle attività commerciali.

Furto, alle prime luci dell'alba, all'interno del “B-Est” sul lungomare Colombo a Salerno. Un uomo, dopo aver forzato l'entrata, è entro nel locale portando via soltanto una trentina di pacchetti di sigarette. L'allarme è scattato intorno alle 5.40. Sul posto sono giunti i titolari insieme ai carabinieri e ai militari dell'Esercito impegnati nel controllo del territorio. Al vaglio i filmati delle telecamere di videosorveglianza, che hanno ripreso la dinamica dell'accaduto e anche il ladro in movimento. E così sono iniziate le ricerche che si sono concluse con l'arresto del fuggitivo, il quale è stato rintracciato in poco tempo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche: Ruba gratta e vinci e sigarette e fugge in bici nella notte di Capodanno, notato e arrestato dai carabinieri

Leggi anche: Roma. Ruba il cellulare al pianista durante le prove in chiesa e fugge tra i fedeli. 55enne arrestato dai Carabinieri

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Ruba portafogli e con il bancomat compra le sigarette in due tabaccherie - Ruba un portafoglio al bar di uno stabilimento balneare e con il bancomat va in tabaccheria per compare le sigarette. msn.com