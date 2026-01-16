Durante una crisi politica e sociale crescente in Iran, emergono segnali di una significativa fuga di capitali. Le élite del regime stanno spostando all’estero ingenti somme di denaro, alimentando preoccupazioni di un possibile collasso economico. Washington monitora attentamente questa situazione, evidenziando come i flussi finanziari possano riflettere le tensioni interne e le dinamiche geopolitiche in atto.

Mentre l’Iran è attraversato da una crisi politica e sociale sempre più profonda, con proteste diffuse, repressione e crescenti tensioni internazionali, dagli Stati Uniti arriva una conferma che va oltre il piano economico: i vertici della Repubblica islamica stanno trasferendo all’estero ingenti somme di denaro, nel timore di un possibile collasso del sistema.A lanciare l’allarme è stato il Segretario al Tesoro statunitense, Scott Bessent, che in un’intervista ha descritto una vera e propria corsa alla fuga dei capitali da parte dell’élite iraniana. Una dinamica che, secondo Washington, è oggi perfettamente visibile grazie agli strumenti di monitoraggio finanziario in mano al Tesoro. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Fuga di capitali dall’Iran: l’élite del regime sposta milioni all’estero mentre Washington segue il denaro

Leggi anche: Iran, il regime mostra le piazze filogovernative mentre la repressione fa oltre 3.000 vittime

Leggi anche: L’Iran ribolle, manifestazioni contro il regime in tutto il Paese. Khamenei e i suoi pronti alla fuga in caso di crisi – I video

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Fuga di capitali da Londra a Wall Street: la nuova bolla finanziaria in Europa? - Fuga di Capitali, da Londra a Wall street un'emorragia di capitali che potrebbero profilare una nuova bolla finanziaria in Europa Negli ultimi mesi non è passato inosservato il fatto che da tempo, ... affaritaliani.it

Riaperto lo spazio aereo sul Paese islamico. Il segretario al Tesoro USA, Scott Bessent: «In corso massiccia fuga di capitali da Teheran, i topi abbandonano la nave» facebook

La grande scommessa del piano casa di Meloni, tra la caccia ai fondi privati e nessuna fuga di capitali. Di @MRosariaMarche2 x.com